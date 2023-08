Spalletti Ct, la Figc insiste. E’ ancora duello con il Napoli

118 Visite

Le dimissioni di Roberto Mancini da CT della Nazionale italiana di calcio hanno letteralmente sconquassato il panorama calcistico azzurro, con la FIFC che sembra intenzionata a puntare con decisione su Luciano Spalletti come nuovo CT. Giunto all’apice della propria carriera dopo lo Scudetto vinto nella stagione 2022/23, l’allenatore toscano ha però una clausola in essere col Napoli, a cui la FICG dovrebbe pagare indennizzo per poter tesserare Spalletti come nuovo Commissario Tecnico dell’Italia: chi rimane a guardare è Aurelio De Laurentiis.

Come riportato nel corso della mattinata di giovedì 17 agosto dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti sarebbe stato scelto dalla FIGC come nuovo CT dell’Italia dunque: una scelta dettata dall’entusiasmo probabilmente che aleggia attorno l’ex tecnico di Roma ed Inter, che però al tempo stesso non vorrebbe assolutamente mettersi l’ambiente di Napoli contro, in particolare dopo l’ultima strabiliante stagione all’ombra del Vesuvio, coronata con lo Scudetto.

Sempre nella giornata di oggi è previsto l’incontro tra Spalletti ed il presidente della FIGC Gravina, in attesa dell’ufficialità che potrebbe esserci all’inizio di settimana prossima: le parti se desiderano vicendevolmente, ma i dubbi sul rapporto che in tal caso si inizierebbe ad avere col mondo Napoli persistono nella mente dell’allenatore toscano, che ha detto sì all’Italia, ma con grande riserva. E sullo sfondo rimane l’alternativa Antonio Conte, già CT dell’Italia e profilo con cui però Gravina non ha ancora concordato contratto e stipendio, come già invece fatto con Spalletti – sulla base di un accordo fino al 2026. Oggi, al massimo domani, l’ex allenatore del Napoli è chiamato a scegliere: vincerà il sentimento o trionferà la ragione?













