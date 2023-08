Gragnano. Rete fognaria. Lavori Parco Imperiale/Madonna delle Grazie

80 Visite

Il sindaco Nello D’Auria: “Noi siamo presenti. Strada riaperta fino al 21 agosto e lavori completi a fine mese”

“Oggi nel corso di una riunione presso la sede dell’Ente Idrico Campano, abbiamo definito a chiare lettere l’iter per la prosecuzione dei lavori tra via Passeggiata Archeologica e via Madonna delle Grazie, fondamentali per il collegamento della rete fognaria con i collettori di Gragnano. Sono stati affrontati e risolti tutti gli aspetti tecnici ed anche quelli inerenti alle rinvenienze archeologiche. Entro fine agosto i lavori saranno completati e porteremo a termine un intervento che darà ulteriore lustro ad un’ampia fetta di città”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, a seguito della riunione presso la sede di Eic, alla presenza di Terna Spa, di Gori Spa e dell’impresa esecutrice dei lavori.

“Ci siamo battuti in prima linea per fare in modo che i lavori fossero conclusi nel più breve tempo possibile. – prosegue il sindaco D’Auria – E pertanto, nel corso della riunione, sono stati affrontati nel dettaglio tutti i temi di fondamentale importanza per definire il cronoprogramma. È emersa, in particolare, la necessità di procedere ad ulteriori saggi per la prosecuzione dei lavori e, viste le difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali in questi giorni che precedono il Ferragosto, abbiamo condiviso la decisione di riaprire la strada domani sera e di riprendere i lavori in data 21 agosto 2023, con termine dell’opera fissato al 30 agosto.

Ci tengo a ricordare che, oltre all’importantissimo intervento di completamento fognario, su nostra richiesta, verrà realizzato un intervento storico, ossia un marciapiede per mettere in sicurezza i pedoni, fino ad ora costretti a percorrere quel tratto pericoloso. Ringrazio in particolar modo i cittadini del Parco Imperiale, che hanno offerto sin dal primo istante una preziosa collaborazione, e tutti i dipendenti comunali e la mia amministrazione, che lavora instancabilmente per il bene della città. – conclude D’Auria – I lavori sono stati pianificati con un’attenzione capillare volta a ridurre i disagi per i cittadini. E noi continueremo a monitorare e a vigilare con attenzione su tutte le operazioni”.













