Marano, via Santa Maria a Pigno: il tombino della fogna mai riparato festeggia il primo compleanno. “E’ ormai un ricettacolo di rifiuti”

Festeggia oggi il primo compleanno il tombino, pericoloso, non segnalato, profondo quasi quattro metri, che si trova all’altezza di via Santa Maria a Pigno, strada rifatta a più riprese negli ultimi tempi, ma secondo tanti in modo non proprio convincente. E’ un pericolo per tutti. Ormai il tombino, inoltre, è diventato un ricettacolo di rifiuti, come altri punti della zona, dove da tempo persone – amanti degli animali randagi della zona – portano cibo ma dimenticano (purtroppo) di pulire. Il Comune di Marano, Morra o commissari, continua ad essere carente sotto tanti punti di vista. Il controllo latita e latita anche il controllo degli interventi effettuati e da realizzare.













