MARANO, BENI CONFISCATI: I RITARDI DEL COMUNE ANCHE NELL’ERA MORRA

Altro grave ritardo del Comune di Marano é quello dei beni immobili confiscati alla camorra circa 300 in un territorio travagliato per infiltrazioni della criminalità organizzata ben 4 gli scioglimenti dell’ente comunale per questo motivo, oppure per sciatteria politica amministrativa. Eppure le richieste di regolare affidamento ci sono state ma rimangono misteriosamente inevase. Una situazione di stallo che alimenta sfiducia nei confronti delle istituzioni , anche perché beni assegnati risulterebbero ancora non sfruttati dalle cooperative assegnatarie senza un valido motivo ,ulteriore beffa ai danni di coloro che da mesi stanno cercando di ottenere l’affidamento di beni confiscati per svolgere attività sociali di gran rilievo. Un esempio é dato dall’associazione “Autismo Sociale” che nel lontano 30 luglio 2022 e l’11 ottobre 2022 inviò PEC alla Commissione Prefettizia per l’affidamento di un bene confiscato all’associazione, ancora in uno stato di stallo. I soci dell’associazione “Autismo Sociale” vorrebbero realizzare un centro polifunzionale per la patologia dello spettro-autistico con annesso un centro d’inclusione per adulti affetti da”Autismo”e di supporto ai genitori,in quanto queste persone alla maggiore età diventano invisibili per le istituzioni, lasciando i genitori nella più drammatica disperazione. Noi del gruppo Fare Democratico a Settembre alla ripresa dell’attività politica -amministrativa pungoleremo l’amministrazione su questo tema così delicato che coinvolge centinaia di famiglie e a noi tanto caro. Nella speranza che l’amministrazione Morra possa attivarsi e fare giustizia riportando la legalità su di un tema di gran valore civile.

Michele Izzo capogruppo Fare Democratico.