NAPOLI, SU IMPEGNO E RISULTATI GOVERNO MELONI FDI INCONTRA I CITTADINI  

Le iniziative estive del partito, le cose fatte e in itinere del governo di Giorgia Meloni per il Paese sono state illustrate questa mattina dai militanti di Fratelli d’Italia al Molosiglio di Napoli, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Con il governo Meloni l’Italia torna vincente” che sarà protagonista per l’intero mese di agosto nelle principali località turistiche d’Italia.

“Fratelli d’Italia non ferma la sua azione: saremo presenti anche durante l’estate in tutti i luoghi di villeggiatura al fianco dei cittadini per illustrare i primi risultati di otto mesi di governo, conseguiti nonostante le oggettive difficoltà di partenza”, ha affermato il senatore Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito a Napoli, a margine dell’iniziativa organizzata dal coordinamento napoletano e dai circoli territoriali di Fratelli d’Italia di Napoli.

“Parliamo, ad esempio, del rilancio deciso della economia, dell’aumento della occupazione e del pil, dell’avanzamento del piano di resilienza, centrando gli obiettivi europei”, ha aggiunto Rastrelli.

“Ma anche – ha aggiunto – della delega fiscale per una riduzione delle tasse e delle nuove politiche del lavoro e del deciso contrasto ad ogni forma di criminalità”.

“Tutto questo – ha concluso – questo in un nuovo clima di fiducia per l’Italia e per il Mezzogiorno”.













