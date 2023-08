Marano, i furbetti dell’acqua e i provvedimenti spot della giunta Morra. Qualche denunciato, ma i tagli della fornitura li state facendo?

186 Visite

A Marano, nell’arco di un mese, siamo arrivati alla “bellezza” di sei, forse sette denunciati per furto d’acqua (il numero lo abbiamo calcolato dai comunicati stampa diramati dal primo cittadino Morra). Sei-sette in un mese, di questo passo insomma ne scoveranno 60-70 in tutto l’anno. Se l’obiettivo della giunta Morra è quello di far passare il messaggio che si sta facendo qualcosa di serio sulla grana acqua, allora è giusto far capire alle persone che di questo passo non combineranno nulla o pochissimo.

Quattro anni fa, quando al Comune c’erano i commissari Di Menna e Greco, il Comune riuscì a recuperare la bellezza di oltre 1 milione di euro da chi non pagava l’acqua e tagliò l’acqua a chi non era contrattualizzato con il Comune. L’acqua fu tagliata a tanti, compresi illustri residenti nei grandi parchi della città. Molti di loro si misero in regola solo dopo i tagli, che si possono fare perché fatti a più ripresa, in passato, dall’ente comunale.

Morra ieri ha diramato un comunicato con il quale ha annunciato che sono state denunciate tre persone. Non è specificato se, nel contempo, sia stata tagliata anche la fornitura idrica. Con la semplice denuncia si fa ben poco e gli agenti della municipale lo sanno benissimo. La domanda, quindi, va inoltrata ai vigili e al sindaco. Come vi state muovendo in tal senso?













