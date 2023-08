Sistema sanitario a rischio, personale logoro e decimato

Personale del Sistema sanitario nazionale diminuito e invecchiato, in grandissima parte scontento per la retribuzione e le prospettive di carriera e per meno della metà soddisfatto della condizione lavorativa complessiva: è la fotografia scattata dal l’Inapp con il Report “Invecchiare in sanità secondo la quale – sottolinea – “il personale medico è ben oltre l’orlo della crisi di nervi”.