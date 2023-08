Reddito di cittadinanza, Piantedosi: “Non soffiare sul fuoco, il governo ha messo in campo misure compensative”

65 Visite

E’ importante non soffiare sul fuoco come abbiamo detto in tanti”.

Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Napoli, rispondendo a una domanda sulle proteste per la stretta all’erogazione del reddito di cittadinanza. “Non c’è motivo di temere – ha aggiunto – perché il Governo metterà in campo tutte le misure compensative di quello che è stato rivisto. Credo che i primi segnali siano soddisfacenti, seguiremo tutto secondo la logica di prevenzione che ci ha sempre animato”.

Rispondendo invece a una domanda sul taglio delle risorse Pnrr per i progetti di Restart Scampia e di Taverna del Ferro,Parlano invece degli investimenti finanziati a Napoli coi fondi del Pnrr, ha detto: “Progetti a rischio? No: è stato spiegato da più parti che sono progetti che verranno salvaguardati con altre fonti di finanziamento. Anzi la vera opportunità sarà la riprogrammazione delle somme rinvenienti del Pnrr e dallo spostamento altrove di questi progetti”.