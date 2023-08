Moto contro furgone nel Casertano, muore 18enne

Il giovane viaggiava in moto lungo la strada che collega i comuni di San Tammaro e Casaluce quando ha impattato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un furgone.

Il giovane è stato sbalzato dal mezzo finendo violentemente sull’asfalto; è stato poi soccorso dal 118, ma è morto mentre veniva trasportato in ospedale.

Ieri, nel corso di un altro incidente stradale avvenuto sempre nel Casertano, era deceduto un 52enne che viaggiava in bici, e che si è scontrato con un’auto.