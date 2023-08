IL GOVERNO MELONI TAGLIA 13 MILIARDI AL PNRR. SINISTRA ITALIANA: A Napoli saremo nelle piazze ed in tutte le sedi politiche e istituzionali per impedire alle destre di condizionare il futuro e i sogni delle nostre periferie.

119 Visite

Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha tagliato 13 miliardi di euro dai fondi PNRR destinati

agli enti locali per la lotta al dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana, la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia ed altre misure. Nonostante il Ministro Fitto si arrampichi sugli specchi cercando di sostenere la possibilità di reperire i fondi in altro modo, smentito dallo stesso Servizio studi del Parlamento il quale afferma che non possono esserci altre coperture economiche, allo stato attuale delle cose non vi è alcuna garanzia che progetti importantissimi per la città di Napoli e l’area metropolitana vedano la partenza dei lavori. Lavori già appaltati e calendarizzati per il mese di settembre.

La miopia e l’incapacità di questo Governo mette a repentaglio importanti obbiettivi per i

cittadini che da decenni lottano quotidianamente per il miglioramento delle loro vite e dei

loro quartieri. Esperienze fondamentali per questa città come quelle del Comitato Vele di

Scampia e del Comitato Taverna del Ferro di San Giovanni a Teduccio ci troveranno sempre

al loro fianco in tutte le iniziative, nelle piazze ed in tutte le sedi politiche e istituzionali per

scongiurare il pericolo che, per un mero calcolo economico e per la mancanza di fiducia

verso gli entri locali, le destre possano condizionare il futuro ed i sogni delle nostre periferie.

Stefano Ioffredo,

Coordinatore della Federazione Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana

Dario D’Avino,

Responsabile Enti Locali della Federazione Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS