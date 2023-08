Caccia al pirata di Castel di Sangro: investe pedoni e scappa

86 Visite

Investe una coppia di anziani in pieno centro e poi si dà alla fuga, approfittando della concitazione del momento. È caccia al pirata della strada a Castel di Sangro dove, nella città blindata per il ritiro estivo del Napoli Calcio, è avvenuto un incidente stradale in via Porta Napoli.

Fortunatamente solo qualche contusione per i due. Da una prima ricostruzione l’automobilista, alla guida di una Fiat Escort, si sarebbe immesso a tutta velocità da via XX Settembre sull’arteria principale di via Porta Napoli travolgendo i due che stavano attraversando la carreggiata a pochi passi dalle strisce pedonali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS