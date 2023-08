Scuola, novità per docenti e personale Ata: dallo stipendio allo smart working

103 Visite

C’è un accordo che riguarda oltre 1,2 milioni di dipendenti e prevede aumenti mensili tra i 124 euro per i docenti e i 190 euro per i direttori dei servizi generali e amministrativi, con la regolamentazione del lavoro a distanza. Sono i dati principali del nuovo contratto della scuola, definito a seguito dell’intesa raggiunta nei giorni scorsi presso l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) Comparto Istruzione, Università e Ricerca, relativo al periodo 2019-2021. L’accordo vede inoltre riconosciuta al personale precario docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) una maggiore tutela e la fruizione di tre giorni di permesso remunerato per motivi personali o familiari. Vediamo i dettagli.

L’intesa in cifre

Ad essere interessati dall’intesa saranno 1.232.248 dipendenti, tra cui 1.154.993 dei settori scuola e Alta formazione artistica, musicale e coreutica (compresi i docenti) e 77.255 lavoratori del settore universitario e degli enti di ricerca (docenti esclusi). Il nuovo contratto prevede aumenti di stipendi medi mensili di 124,40 euro per gli insegnanti, di 197,50 euro per i direttori amministrativi e di 96,72 euro per il personale Ata. Tra le novità del contratto, anche la regolamentazione dell’attività non didattica a distanza dei docenti. Ma non solo: viene anche regolamentata l’attività dei tutor e degli orientatori, che verranno inquadrati con funzione professionale all’interno del comparto scuola.

La definizione del contratto è il risultato dell'accordo politico sottoscritto tra il ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara e i sindacati lo scorso 22 novembre che, oltre a rendere subito erogabili gli aumenti, mette a disposizione risorse finanziarie aggiuntive, stanziate dalla Legge di Bilancio 2022 all'interno del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Fmof), pari a 300 milioni di euro.

Viene inoltre riconosciuto un ulteriore incremento stabile della Retribuzione professionale docenti (Rpd), per un valore rideterminato complessivo fra i 194,80 euro a 304,30 euro al mese, con un ulteriore incremento del Compenso individuale accessorio (Cia) per un valore rideterminato complessivo fra 79,40 euro e 87,50 euro. A ciò va aggiunto anche un incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti, finanziato con il Fmof.

Novità anche per il personale Ata

Riconoscimenti importanti anche per il personale Ata, con il riordino delle aree relative al personale delle istituzioni scolastiche e opportunità di sviluppo professionale per circa 182.000 dipendenti. In quest’ottica, il contratto prevede di attivare gli sviluppi professionali verticali dal profilo A al profilo di Operatore, anche per favorire un’attività di assistenza qualificata per gli alunni con disabilità, utilizzando le risorse finanziarie contrattuali previste (pari a 36,9 milioni di euro annuali); si punta inoltre a semplificare le procedure per accedere alle posizioni economiche, attraverso un percorso più veloce di formazione e valutazione per l’inserimento in graduatoria, valida tre anni.

A questo scopo viene previsto lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive. A fronte di una situazione attuale, che vede l’attribuzione di 56.103 posizioni economiche per un valore di 66.944.857,50 euro lordo Stato (cioè la somma del compenso “lordo dipendente” e degli oneri a carico dell’Amministrazione), per 13 mensilità, sono state rese disponibili risorse aggiuntive per finanziare l’attribuzione di ulteriori posizioni economiche ed eventuali rivalutazioni economiche pari a 72.031.852,50 euro lordo Stato.













