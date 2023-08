MARANO, BOSCO SALANDRA. L’AREA E’ VINCOLATA, MA ORA OCCORRE ACQUISIRLA AL PATRIMONIO DEL COMUNE. 15 ANNI FA L’ALLORA ASSESSORE MORRA RILASCIO’ IMPORTANTI DICHIARAZIONI, ORA CHE E’ SINDACO SI ATTENDONO I FATTI

154 Visite

Bosco della Salandra, se ne parla con insistenza ormai da molti mesi e prima ancora, quando i volontari che oggi si stanno impegnando per salvaguardarlo e valorizzarlo erano poco meno che adolescenti o forse bambini, lo avevano fatto tanti cittadini, gruppi associativi e noi organi di stampa. Anni fa, una quindicina di anni fa, sulla splendida area boschiva fu apposto il vincolo archeologico. Il decreto della Soprintendenza ai beni archeologici di Napoli e Pompei interessa l’intera planimetria dell’area (almeno 100mila metri quadri). Una zona boschiva anche conosciuta come “Selva di Faragnano – Salandra”, al cui interno il Gruppo Archeologico Napoletano, tanti anni fa, individuò numerosi reperti di origine romana, in molti casi risalenti tra il I e il IV secolo dopo Cristo, tra cui i resti di una grande villa romana; una una cisterna a pianta rettangolare e volte a botte e una pietra rettangolare con due incassi tipica di un torchio per la spremitura delle olive o uva. Nelle aree adiacenti alle strutture edilizie fu individuato, inoltre, un abbondante materiale ceramico che ha consentito la datazione del complesso, nonchè frammenti di mosaici a tessere bianche e nere, tubuli e tegole “mammate” che fanno ipotizzare l’esistenza di un ambiente termale.

Sancito quel vincolo archeologico da parte della Soprintendenza, il successivo passo doveva essere l’acquisizione del bosco al patrimonio comunale. Per farlo, però, occorrono risorse di non poco conto, visto che molte aree sono di proprietà privata e andrebbero espropriate. Una quindicina di anni fa, l’attuale sindaco Matteo Morra, all’epoca assessore all’urbanistica, dichiarò quanto segue: “Occorre aprire una riflessione di carattere politico sulla possibilità di reperire le risorse finanziarie per l’acquisizione del bosco al patrimonio del Comune e per avviare un progetto per la salvaguardia e la valorizzazione dell’area, inclusa la frazione di Torre Caracciolo, che potrebbe essere propedeutica all’inserimento del complesso nel parco delle colline di Napoli e nei relativi percorsi turistico-culturali”. Ora che Morra è sindaco, dunque, si attendono passi in tal senso.

Foto ripresa del gruppo Facebook Salviamo il Bosco della Salandra. In azione giovani volontari che stanno ripulendo i sentieri.













