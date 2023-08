Osimhen, Adl tratta per il rinnova ma nel frattempo arriva l’offerta choc dei sauditi

154 Visite

Offerta shock al Napoli, sul piatto una cifra astronomica: Osimhen individuato come il sostituto di Mbappe.

Un rinnovo che sembra farsi sempre più vicino, ma nel contempo ecco arrivare un’ombra che spaventa e non poco i tifosi del Napoli. Perché l’Al-Hilal sembra fare sul serio e nel mirino del club saudita ci è finito il giocatore più rappresentativo della formazione partenopea, Victor Osimhen.

I sauditi sono a caccia di un nuovo grande colpo di mercato dopo aver portato a Riyadh giocatori come Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom e Kalidou Koulibaly.

Il grande sogno degli arabi si chiama Kylian Mbappe, che non è intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain. I transalpini avevano accettato la proposta arrivata proprio dalla capitale saudita di 300 milioni di euro, ma Mbappe ha rifiutato per poter restare in Europa. Già ‘L’Equipe’ sottolineava come Osimhen potesse essere il piano B dei sauditi in caso di rifiuto di Mbappe ed ora ecco arrivare la riconferma con l’offerta superiore ai 140 milioni. Una cifra che si avvicina molto a quella che è la richiesta del Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS