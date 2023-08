Pozzuoli: la Polizia arresta due uomini per tentato furto aggravato

155 Visite

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli sono intervenuti in via Tripergola per la segnalazione di due giovani intenti a rubare uno scooter.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato due soggetti che armeggiavano su di uno scooter parcheggiato e che, alla loro vista, si sono dati invano alla fuga con un altro motoveicolo in loro uso. Raggiunti prontamente dagli operatori, i prevenuti sono stati bloccati e trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso; inoltre, uno di essi è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 30 centimetri.

I due puteolani, di 19 e 20 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato; inoltre, il 19enne è stato altresì denunciato per porto abusivo di armi.













