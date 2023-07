Stadio Arechi, Nappi (Lega): l’ultima di De Luca, studio di fattibilità da 350mila euro: un “regalino” estivo per qualche tecnico del cerchio magico?

124 Visite

“Mentre De Luca, nell’immancabile stile trionfalistico-salernocentrico, annuncia un finanziamento da 95 milioni di euro per lo stadio Arechi, scopriamo che ad oggi non esiste ancora alcuna delibera al riguardo. Di certo esiste invece un bando per affidare uno ‘studio di fattibilità’ sul nuovo stadio della capitale del DeLukistan: 350mila euro da offrire a qualche professionista, magari componente del rodato cerchio magico deluchiano”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













