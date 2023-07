Pozzuoli: ecco il calendario dei concerti gratuiti in Villa Avellino

57 Visite

Si arricchisce il programma degli eventi per l’estate a Pozzuoli. Dal 10 agosto al 1 settembre, a Villa Avellino, si terranno 7 concerti a ingresso libero con grandi nomi del panorama musicale campano. I concerti sono inclusi nel progetto Terra del Mito, finanziato da Città Metropolitana.

Ad esibirsi saranno Eugenio Bennato il 10 agosto, Ciccio Merolla il 12 agosto, Pietra Montecorvino il 14 agosto, Tony Tammaro il 16 agosto, Monica Sarnelli il 21 agosto, Antonio Fresa il 31 agosto e Paolo Pagnani il 1 settembre.

Il 14 agosto, inoltre,uno spettacolo itinerante animerà Darsena e Centro storico con danze e musica.

Per Ferragosto, il Comune ha poi confermato l’annuale appuntamento con il Pennone a mare-palo di sapone al Molo Caligoliano e la successiva processione religiosa, per una grande festa popolare.

“È bellissimo vedere tanta gente in città. Abbiamo programmato un cartellone di eventi che accontenta tutti e la risposta dei puteolani e dei turisti è stata eccezionale.Ogni sera – ha dichiarato soddisfatto il sindaco Gigi Manzoni – c’è almeno uno spettacolo gratuito al Rione Terra di altissima qualità, tra la terrazza panoramica e i vicoli della rocca, oltre alle fiabe in Villa, anch’esse gratuite ed i meravigliosi concerti gratuiti della rinnovata Area Spettacolo diVilla Avellino, il tradizionale pennone a mare, la festa di ferragosto e lo spettacolo itinerante tra la Darsena e il centro storico. Per questo fine luglio, tutto agosto e settembre riserveremo ancora molti spettacoli, ogni sera. Non era mai accaduto che Pozzuoli offrisse un cartellone del genere. Siamo felici ed emozionati”.













