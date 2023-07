Formula 1. Max Verstappen vince in Belgio, l’olandese è sempre più vicino al terzo titolo mondiale

24 Visite

Con la vittoria di oggi, Max Verstappen, come % di vittorie in carriera ha passato in un sol colpo Senna e Prost. Doppietta Redbull in Belgio con Verstappen che schiaccia tutti, 22 secondi al suo compagno di squadra con la stessa “RB19”. Ferrari positiva chiude al terzo posto. Sainz fuori al via dopo il contatto in partenza su Piastri.

Soddisfatto Charles Leclerc per il suo terzo podio stagionale: «Avevamo un buon passo, abbiamo fatto passi in avanti ma c’è ancora tantissimo da fare contro la Red Bull. Peccato per Carlos, mi dispiace si sia dovuto ritirare».

La top 10 del Gp del Belgio: Verstappen, Perez, Leclerc, Hamilton, Alonso, Russell, Norris, Ocon, Stroll, Tsunoda.













