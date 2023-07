Inaugurata la sede ASPMI Campania, punto di riferimento per la tutela della specificità dei militari

Napoli. Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Sindacale Professionisti Militari. In via della Piazzolla, 49 (nei pressi del Corso Malta) hanno fatto gli onori di casa presenziando le varie fasi dell’inaugurazione: dalla benedizione del parroco al taglio del nastro, per poi concludere con il taglio della torta, Angelo Cecere (referente ASPMI per la Regione Campania), Vincenzo Sicignano (direttivo regione Campania) e Francesco Gentile (uno dei soci fondatori di ASPMI). Il tutto alla presenza di numerosi ospiti e militari dell’Esercito Italiano, che hanno sposato il progetto ASPMI entrando a far parte del nuovo sindacato dei militari.

Angelo Cecere, referente ASPMI per la Regione Campania, dopo i ringraziamenti per tutti coloro che hanno permesso di realizzare il progetto ASPMI, ha ribadito l’importanza di avere una sede a Napoli capace di diventare il luogo di riferimento per la tutela della specificità del personale dell’Esercito. Una “casa per i diritti dei militari, nella quale si proverà a costruire il corpo per quelle proposte che poi dovranno essere discusse ai tavoli nazionali”. Da qui l’invito al proselitismo. “Adesso è il momento di aggregare e fare iscrizioni all’ASPMI, così che l’Associazione possa sedere ai tavoli del governo per tutelare i diritti – e la specificità – del personale militare – ha sottolineato Angelo Cecere nel corso del suo intervento.

Dello stesso avviso Vincenzo Sicignano, il quale ha posto l’attenzione sul concetto di gruppo: “solo unendosi a questa grande famiglia si potrà contribuire ad accrescere il progetto”.

In chiusura l’intervento di Francesco Gentile che ha elencato i grandi traguardi già raggiunti dal sindacato in pochi mesi di operatività: dalla richiesta al ministero della Difesa affinché si arrivasse a un accordo per consentire al personale di pagare il minimo sindacale per la delega, alla vittoria al Consiglio di Stato per il riconoscimento del diritto all’assegnazione temporanea per il personale volontario in ferma prefissata. Obiettivi raggiunti anche se ancora non si è proceduto alla quantificazione delle deleghe (che avverrà il 31 dicembre 2023): figuriamoci quali potranno essere i prossimi traguardi, specialmente una volta che a supportare le attività del sindacato ci sarà un maggior numero di militari – ha chiosato Gentile.

I promotori hanno evidenziato che è la prima volta che in Campania viene inaugurata la sede di un’Associazione professionale a carattere sindacale di tipo militare. Un punto di riferimento per la tutela dei diritti dei militari: qui ci si potrà rivolgere per usufruire di tutti i servizi offerti da ASPMI (tutela legale, assistenza fiscale, consulenza previdenziale, formazione professionale e sostegno morale e sociale), o anche solo per chiedere informazioni rispetto alle attività sindacali. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 19:30.