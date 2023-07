‘Noi moderati’ sbarca a Casoria e si prepara per le elezioni amministrative. Inaugurata la sede

113 Visite

‘Noi moderati’ apre una sede a Casoria, in provincia di Napoli, rafforza la sua presenza sui territori e lancia una proposta politica per riunire i moderati e liberali. Giovedì pomeriggio, nei locali del circolo Francesco Bruno in piazza Domenico Cirillo (che diventa adesso la casa di ‘Noi moderati’), il coordinatore regionale e membro della Direzione nazionale del partito, avvocato Riccardo Guarino, e il coordinatore cittadino di Casoria, l’ingegnere Giuliano Di Paola, hanno illustrato le progettualità del gruppo, soffermandosi sulla volontà di offrire alla città di Casoria un’alternativa all’attuale classe dirigente. Presenti all’incontro Leonardo Lasala, segretario cittadino napoletano di ‘Noi moderati’; Mauro Ferrara, vice coordinatore ed ex consigliere comunale; Michele Bruno, segretario cittadino; Francesco Esposito, ex consigliere comunale; Antonio Perna, ex consigliere comunale; ed Enzo Russo, candidato alle scorse elezioni amministrative. «Noi Moderati vuole farsi portavoce di un’idea politica che mette la comunità e i suoi bisogni al centro. Siamo un’alternativa seria, concreta, che ragiona e lavora sui fatti per il perseguimento dello sviluppo di un territorio e del benessere della collettività. Il nostro unico scopo è ‘fare’ una politica concreta e riavvicinare i cittadini. E a Casoria c’è molto che bisogna ‘fare’, c’è molto da costruire. Per questa ragione ‘Noi moderati’, nella sua azione di radicamento nel Mezzogiorno, ha deciso di aprire qui una sede e di investire energie in questa città». Punto di riferimento sul territorio sarà l’ingegnere Giuliano Di Paola: «Sono casoriano di generazione. Sono profondamente legato a questa terra. Il mio impegno per Casoria sarà pieno. Questa città ha bisogno di una classe dirigente di valore».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS