Dopo il taglio delle tasse, ora la pace fiscale. Salvini e il governo pronti a rilanciare: “Troppi italiani ostaggio dell’Agenzia delle Entrate”

“La sinistra ama talmente i poveri che quando va al potere li aumenta di numero”, era solito ripetere Indro Montanelli. Al tempo stesso, i progressisti, ogniqualvolta sono giunti al potere, hanno aumentato le imposte. “Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a trentamila euro che si trascina da anni, chiudiamola – ha aggiunto il leader del Carroccio – Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto”. Una posizione che delinea una distanza siderale da quella messa nera su bianco dal segretario del Partito Democratico, Elly Schlein. “Se dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro e impresa, oltre alla lotta all’evasione fiscale e a un sistema più equo sicuramente se c’è una parte su cui poter intervenire è quella dei redditi da capitale e delle rendite dove le aliquote sono sensibilmente più basse”. La nativa di Lugano punta il dito contro la riforma voluta dal centrodestra

“Diciamo no alla flat tax, dietro cui si nasconde la vera idea della destra: abbassiamo le tasse ai ricchi e semmai ci saranno meno risorse per i servizi graveranno sui poveri. Questo non lo possiamo tollerare. Abbiamo un problema di evasione fiscale e il governo Meloni in questi primi nove mesi che fa? Va in direzione diametralmente opposta: hanno alzato il tetto del contante e inserito una decina di condoni. Stanno strizzando l’occhio agli evasori a scapito e danno di cittadini e imprenditori onesti”. Una sfida, quella sul taglio delle aliquote, sulla quale il governo di centrodestra ha le idee chiare. Una rivoluzione copernicana c’è trasformi il suddito in cittadino.