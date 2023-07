Napoli, conferenza stampa di Garcia: “Lopez non arriverà, squadra duttile e più moduli. Kvara e Osi sono entusiasti”

169 Visite

Prime parole di Rudy Garcia in conferenza stampa a Dimaro: “Ho parlato con Kvara e Osi, vogliono restare e sono entusiasti. Voglio tenere tutti, anche Lozano e Zielinski. Lavoreremo su intensità, possesso palla, tanto su calci piazzati, pressione alta e ripartenze, dobbiamo essere feroci. Bisogna prepararsi bene ora, altrimenti dopo non ci sarà tempo con le tante gare a disposizioni. Voglio la rosa al completo, anche i ritorni dai prestiti, ogni anno cerco sempre di scovare giocatori che magari possono stupire. Maxime Lopez è fortissimo, l’ho scoperto io, ma ora cerchiamo calciatori con caratteristiche diverse, con più fisicità. Ho delle idee anche su Raspadori, ma le idee vanno verificate sul campo. Moduli? Ci vuole piano A, B e anche C. Possesso palla dal basso? Importante, ma dipende dal contesto di gara: voglio anche concretezza. Lasciatemi un po’ di tempo, datemi il tempo di conoscere metà della mia rosa, voglio capire su chi mi posso appoggiare in alcuni momenti di gara. Il mister può incidere, ma anche giocatori devono orientare squadra su alcune cose. La cosa buona dei giocatori che mancano è che hanno mancato solo una settimana di lavoro, il tempo stringe e dobbiamo mettere a fuoco tante cose. Metterli in forma, per il difensore centrale non abbiamo fretta. Sto valutando anche Zanoli”.













