Calvizzano. Incidente choc in Via Sandro Pertini, 3 auto coinvolte

306 Visite

Tre auto ad alta velocità si sono scontrate in via Sandro Pertini a Calvizzano, a ridosso della villa comunale “Cerullo”. Sul posto sono giunti i carabinieri, il personale sanitario e i carri attrezzi. Le persone coinvolte sarebbero lievemente ferite e sono state trasportate al pronto soccorso, nessuno si troverebbe in gravi condizioni. Gli uomini dell’arma stanno effettuando i rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente. Le auto sono parzialmente distrutte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS