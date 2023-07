Gravi violazioni da parte dei filorussi alla mostra sulla pace in Ucraina

62 Visite

Stanotte vandali, estremisti filorussi, hanno violentato la mostra da me promossa sulla Pace in Ucraina.

Sono entrati, infiltrandosi nel Maschio Angioino, e imbrattando e deturpando le opere dei bambini ucraini con la “Z” filorussa. Un atto criminale che non può rimanere impunito. Chiederemo subito a chi di dovere di intervenire, denunciando e perseguendo tali soggetti. Non è assolutamente accettabile quanto accaduto stanotte. Da vicepresidente del consiglio comunale chiedo al Sindaco Manfredi di attivarsi immediatamente per posizionare delle telecamere di sorveglianza interne al Maschio, tra sala dei baroni e l’antisala in particolare, perché il Palazzo istituzione del consiglio comunale napoletano non può essere così vandalizzato.

Il vicepresidente del consiglio comunale di Napoli

Salvatore Guangi













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS