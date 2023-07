FI. SILVESTRO (FI): TAJANI UOMO GIUSTO, CON LUI PROSEGUE PERCORSO SEGNATO DA BERLUSCONI

100 Visite

“Il Consiglio Nazionale ha indicato all’unanimità il nome di Antonio Tajani quale Segretario Nazionale di Forza Italia. Con Antonio prosegue il percorso segnato in questi trent’anni dal nostro leader Silvio Berlusconi. I consiglieri presenti hanno scelto come guida, senza alcuna remora, il nostro Ministro degli Esteri. Tajani è la persona giusta per guidare il nostro partito: uomo leale, coerente e con la giusta esperienza per rilanciare Forza Italia e conquistare lo spazio politico che ci spetta. In bocca al lupo Antonio”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro a margine del Consiglio Nazionale di Forza Italia