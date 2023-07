Carta acquisti, ecco chi ne potrà beneficiare

104 Visite

Carta acquisti 2023 – Si chiama Dedicata a te ed è una carta postepay che serve per combattere i rincari e punta ad aiutare le famiglie che si trovano più in difficoltà. La premier Giorgia Meloni in un videomessaggio ha spiegato la funzione di questa Carta acquisti. «Riguarda particolarmente quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità», ha detto. Abbiamo investito 500 milioni di euro e la card sarà disponibile negli uffici delle Poste italiane», ha aggiunto.

A beneficiare della social card da 382,50 euro contro il caro spesa saranno soprattutto le famiglie numerose, mentre per i single e le coppie si profila una vera e propria beffa. Ma andiamo con ordine. Il decreto del 18 aprile 2023 prevede che il bonus – perché di bonus si tratta essendo il beneficio erogato una tantum, cioè una volta e basta – sia destinato ai nuclei familiari titolari di un Isee in corso di validità non superiore ai 15mila euro.

Dal contributo vengono poi esclusi quei nuclei familiari nei quali “almeno un componente” sia titolare di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, cassa integrazione, indennità di mobilità e in generale “qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato”. Basta dunque che in famiglia ci sia un solo percettore di una di queste prestazioni per vedersi negare la carta acquisti.

Priorità alle famiglie con i figli piccoli

Ma non è tutto. Perché all’articolo 4 del decreto viene fatta un’ulteriore precisazione. Dal momento che le risorse sono limitate (per la misura sono stati stanziati 500 milioni) l’elenco dei beneficiari viene infatti individuato tra le famiglie con non meno di tre componenti. Non solo. Ad avere la priorità sono i nuclei familiari con i figli più piccoli e – in seconda battuta – coloro che hanno un reddito più basso. Proviamo a spiegarci meglio. La priorità massima viene data ai nuclei con almeno tre componenti di cui uno nato entro il 31 dicembre 2009; seguono poi le famiglie (sempre di tre componenti) che hanno un figlio nato entro il 31 dicembre 2005. Infine ci sono i nuclei familiari con figli più grandi.

All’interno di queste tre categorie viene poi data priorità a chi ha un Isee più basso. Ciò vuol dire che se ad esempio ci sono due famiglie di tre persone che hanno un figlio nato entro il 2009, nelle liste compilate dall’Inps verrà inserita prima quella a reddito più basso (il che ovviamente non vuol dire che l’altra famiglia sarà esclusa).













