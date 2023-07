Progetto spiaggia inclusiva Giugliano: la nota di Stefano Palma

121 Visite

Sono Stefano Palma, consigliere comunale e Presidente della IV commissione consiliare del comune di Giugliano in Campania (Na), vi ho trasmesso una serie di foto del progetto che come amministrazione comunale e consigliere delegato abbiamo realizzato a Licola litorale di Giugliano.

Ho intercettato questo bando regionale al quale abbiamo partecipato.

È un finanziamento regionale quindi per le casse comunali è costato 0 euro.

Il progetto della spiaggia comprende 60 ombrelloni, 60 sdraio, 60 lettini, docce, fontanine lavapiedi, passerella in PVC, 3 sedie job per disabili, bagni chimici per disabili e non, area attrezzata per svago e gioco per persone diversamente abili, assistenza ai bagnanti e ai disabili 7 giorni su 7, servizio di salvataggio, servizio notturno di vigilanza.

La spiaggia è aperta dalla mattina alla sera.

Tutto completamente gratuito.

Si può prenotare preventivamente il proprio ombrellone tramite un numero whatsapp 3509707841 in modo da avere disponibilità certa soprattutto per chi ha disabilità.

C’è il numero per contattare la navetta per il trasporto locale.

Possono usufruire tutti i cittadini di Giugliano e comuni limitrofi perché la spiaggia è di tutti!

Tutto completamente gratuito!

Per ulteriori informazioni c’è sulla mia pagina di facebook Stefano Palma l’intervista integrale di tutto.

