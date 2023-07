Marano, cittadino invalido coinvolto in un incidente. Il consigliere De Stefano: “Istituzioni spesso distanti, dubbi sulla celerità delle procedure”

302 Visite

Durante una tranquilla passeggiata, il Consigliere Comunale Salvatore De Stefano è stato testimone di un incidente che ha coinvolto il signor Giuseppe Cacciapuoti, un cittadino invalido che, nonostante una richiesta presentata al Comune un anno fa, non aveva ancora ottenuto un’area di sosta personalizzata nei pressi della sua abitazione.

L’incidente si è verificato quando il signor Cacciapuoti stava cercando di salire sulla sua auto e è stato improvvisamente investito da una moto che procedeva ad alta velocità.

Il caso del signor Cacciapuoti è emblematico delle difficoltà che molte persone con disabilità devono affrontare quotidianamente.

Dopo aver presentato una richiesta formale al Comune, prot. N. 23190/2022 del 1/08/2022, il cittadino si era rivolto alle autorità competenti per ottenere un’area di sosta riservata vicino alla sua abitazione. Tuttavia, nonostante fosse passato un anno dalla presentazione della richiesta, nessuna azione era stata intrapresa per soddisfare tale necessità.

La mancanza di una sosta personalizzata ha costretto il signor Cacciapuoti a dover affrontare una serie di difficoltà ogni volta che doveva utilizzare il proprio veicolo. Questa situazione di svantaggio, che avrebbe potuto essere evitata con una risposta tempestiva da parte delle istituzioni locali, ha lasciato un ampio margine per incidenti come quello che si è verificato.

Il Consigliere De Stefano, profondamente colpito dall’accaduto, ha dichiarato: “L’incidente al signor Cacciapuoti è un tragico esempio delle conseguenze che possono derivare da un’inadeguata risposta alle necessità dei cittadini con disabilità. È essenziale che le istituzioni locali si impegnino a fornire le risorse, ma soprattutto le RISPOSTE necessarie a garantire la sicurezza di TUTTI i cittadini”

La situazione solleva anche interrogativi sulla responsabilità delle autorità locali nel garantire un ambiente sicuro e accessibile per i cittadini disabili. È necessario che le istituzioni si assumano la responsabilità di rispondere prontamente alle richieste di sosta personalizzata e adottino misure efficaci per prevenire incidenti di questo genere.

