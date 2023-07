Melito-Mugnano, De Mase (Cap ‘e vacc) va ai domiciliari

137 Visite

Va ai domiciliari il ras Domenico De Mase degli Amato-Pagano. La II sezione della Corte di Appello di Napoli ha accolto l’istanza presentata dai difensori del detenuto, gli avvocati Luigi Senese e Andrea Di Lorenzo, in quanto, in base alla documentazione medica raccolta dai due penalisti, l’uomo avrebbe problemi di salute inconciliabili con il regime carcerario. Soprannominato negli ambienti criminali ‘Cap ‘e vacc’, De Mase era finito in manette nel corso della maxi operazione che smantellò i vertici del sodalizio nato dalla sanguinosa scissione dal clan Di Lauro. Un’indagine capillare, quella condotta dai militari del GICO della Guardia di Finanza, che permise di scoprire come il clan Amato-Pagano avesse stretto in una morsa i comuni di Melito e Mugnano servendosi della complicità anche di due agenti della locale Polizia Municipale.













