CASAVATORE: Carabiniere e agente della penitenziaria arrestano pusher 31enne

I carabinieri della stazione di Casavatore hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni Riccio, 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Riccio è stato notato da un agente della penitenziaria mentre consegnava un involucro in cambio di denaro. L’agente lo ha inseguito e bloccato e intanto ha chiamato il 112.

I militari intervenuti hanno rinvenuto 3 bustine di marijuana, 1 dose di coca e 444 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il 31enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.

RICCIO GIOVANNI, NATO A NAPOLI IL 19.01.1992













