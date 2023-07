Marano, ennesimo fine settimana da incubo sul fronte acqua in tante zone

274 Visite

Da via Corree di Sotto a via Caracciolo e anche in altri punti. Manca l’acqua da ieri sera in tante zone di Marano. Sul sito istituzionale del Comune non vi sono indicazione di sorta. Non sappiamo dunque se si tratti di un problema, l’ennesima, attinente agli impianti comunali o se di una problematica relativa ai gestori regionali che forniscono acqua alla città di Marano. Attendiamo lumi dall’amministrazione cittadina. Intanto fuoriescono migliaia di litri d’acqua dall’impianto, più volte riparato, della Recca.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS