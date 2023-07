Campania, la grande fuga degli studenti: l’abbandono vicino al 20 per cento

144 Visite

E’ sia un deficit di competenze che di formazione. Una questione che interroga soprattutto il Sud, confermando che la crescita qui rischia di avere le gambe corte non solo per l’allarme natalità o la fuga dei cervelli. Eloquenti i dati contenuti nel Rapporto Istat 2023. Se in Italia cresce del 6% tra il 2012 e il 2022 la quota di giovani tra 25 e 34 anni che hanno conseguito almeno un titolo di studio secondario superiore (pur restando ancora al di sotto della media europea), nel Mezzogiorno la differenza è di 4,7 punti in meno rispetto alla media nazionale (ma si sale a 9,1 punti considerando solo le isole). E se cala la percentuale di ragazzi che nel 2022 ha abbandonato precocemente gli studi, senza cioè conseguire un diploma secondario superiore, nelle isole continua a sfiorare il 18 per cento.













