Frattamaggiore: aggredisce un medico. Denunciato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per un’aggressione ai danni di un medico.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un uomo aveva aggredito un medico con un pugno per futili motivi.

Gli operatori hanno identificato l’aggressore per un 42enne di Casoria con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per lesioni personali.













