MONTE DI PROCIDA: Struttura abusiva di 90 metri quadri, carabinieri denunciano 76enne

I carabinieri della stazione di Monte di Procida, insieme a personale delle locali capitaneria di Porto e polizia municipale, hanno denunciato il concessionario della struttura che ospita la federazione italiana motonautica.

Si tratta di un uomo che proprio ieri ha compiuto 76 anni.

I militari hanno riscontrato l’esistenza di una struttura in legno di circa 90 metri quadri, costruita in assenza di assicurazioni.

L’area è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale proprio al concessionario.

I controlli nell’area continueranno anche nei prossimi giorni.













