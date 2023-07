Giochi, una 67enne di Marano di Napoli (NA) vince un jackpot di quasi 10 mila euro

539 Visite

Parte nel miglior modo il mese di luglio per una 67enne di Marano di Napoli, in provincia di Napoli, che si porta a casa un jackpot di quasi 10.000 euro, riferisce Agipronews, a fronte di una spesa di soli 1,20 euro su Bingo75, il nuovissimo bingo a 75 palline di tombola.it. Il numero fortunato che ha permesso alla donna di vincere il jackpot progressivo è il 15, che sicuramente rimarrà nel cuore della vincitrice napoletana. I premi, compresi il bingo e il jackpot, sono tutti premi in soldi reali e quindi prelevabili da subito previo invio di un documento di identità.













