MARANO, PROCESSO BERTINI-SIMEOLI-CESARO: IL PM DI MAURO CHIEDE 15 ANNI PER BERTINI. MANO PESANTE ANCHE PER GLI ALTRI IMPUTATI

Mano pesante del pm Maria Di Mauro nei confronti di gran parte degli imputati nel processo politica-camorra-imprenditoria che si tiene a Napoli nord. Il magistrato, in relazione alle vicende Pip, Palazzo Merolla e Masseria del Galeota, ha chiesto quindici anni di reclusione per l’ex sindaco Mauro Bertini, 12 anni per l’ex dirigente comunale Armando Santelia, 10 anni per Angelo Simeoli, imprenditore edile, 6 anni per i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, un anno per Eduardo Pellecchia, ex consigliere comunale. Sono in corso le discussioni dei legali di Santelia e Pellecchia. La sentenza arriverà non prima di settembre-ottobre. Gli imputati, a vario titolo, sono accusati di concorso esterno e corruzione in concorso, tranne Pellecchia che risponde per mendace dichiarazione al pubblico ministero.













