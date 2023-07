MARANO. Nuova Giunta, Potere al Popolo: “Scelte che ci lasciano perplessi. Vigileremo attraverso il controllo popolare”.

320 Visite

Dopo quasi un mese dall’esito delle elezioni il neo sindaco Matteo Morra ha finalmente sciolto le riserve e nominato la nuova Giunta.

La prima cosa che emerge e lascia perplessi è chiaramente la decisione di costituire una Giunta con soli 5 assessori e non 7.

In una situazione così complicata per l’Ente crediamo che sarebbe stato opportuno avere l’apporto del maggior numero di persone in grado di dare una sterzata positiva alla città.

Da quanto apprendiamo dai media locali, però, questa decisione sarebbe stata presa semplicemente per giochi di poltrone da vecchia politica. Alcuni gruppi della maggioranza, infatti, starebbero ancora scegliendo il nome da proporre per l’assessorato che gli “spetterebbe”.

È inoltre ufficiale lo “sposalizio” fra il sindaco del Partito Democratico e Fratelli d’Italia. Carmine Carandente, primo dei non eletti nel partito della Meloni, è uno dei 5 assessori scelti. Una decisione evidentemente inopportuna ma che evidenzia la strada intrapresa da Morra già qualche mese fa: tutti dentro per vincere e governare senza un’opposizione reale.

Nonostante da cittadini maranesi ci auguriamo che la nuova Amministrazione possa lavorare per il bene della collettività, l’immobilismo del primo mese e le strategie che hanno portato alla formazione della nuova Giunta non ci lasciano tranquilli.

Per questo ribadiamo il nostro impegno di controllo popolare affinché gli interessi dei cittadini e delle cittadine possano essere al centro dell’agenda dell’Amministrazione.

Ricordiamo, infatti, a supporto di tutto ciò, come già ci sia una prima seria e concreta proposta che abbiamo avanzato – assieme a Comitati e cittadini – al Sindaco e alla nuova giunta: l’adesione del Comune di Marano alla nascente “APNN Spa – Acqua Pubblica Napoli Nord Spa” per la gestione del Servizio Idrico Integrato Comunale.













