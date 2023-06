Marano, Pezzella (Udc): “Il sindaco non attenda oltre: vari la nuova giunta”

137 Visite

Gentile Direttore di TerraNostraNews,

è da pochi giorni che sono stato scelto dagli organi preposti a ricostituire e guidare

l’Unione di Centro (U.D.C.) sul territorio cittadino della Nostra Cara Marano. L’esperienza

politica maturata e soprattutto la consapevolezza che “Democrazia non significa che la

maggioranza ha ragione. Significa che la maggioranza ha diritto di governare (cit.

Umberto Eco)”, mi spingono a fare un accorato appello al neosindaco Matteo Morra a

predisporre, senza altri indugi, una squadra di governo all’altezza delle problematiche che

da anni soffocano la nostra comunità, uomini e donne libere da steccati ideologici, che

hanno a cuore le sorti della nostra città nonostante la disaffezione dei cittadini rispetto ai

palazzi del potere, disaffezione certificata dall’elevato e per certi versi insopportabile

astensionismo dalle urne. Il mio impegno e quello delle persone che mi affiancheranno,

non potrà non partire dalla constatazione che c’è una parte significativa della società civile

ed una parte altrettanto significativa della classe politica che crede ancora nella forza della

Dottrina Sociale Cristiana e soprattutto nella sua capacità di orientare l’azione politica

desiderando di lavorare in questa direzione. Marano merita il meglio, il momento storico

che stiamo vivendo è particolarmente delicato, la “crisi” è sotto gli occhi di tutti. L’unione

di centro (U.D.C.) farà la sua parte, anche se piccola, ma la farà se non altro per

testimoniare quotidianamente che un nuovo modo di fare politica è possibile se non

necessario, che è giunto il momento di investire coram populo sull’Etica della

Responsabilità, che è penoso constatare come, in alcuni ambienti, si vada diffondendo la

falsa convinzione che un uomo possa esercitare un “ruolo pubblico”, prescindendo

totalmente dai suoi comportamenti privati: questa schizofrenia tra pubblico e privato, tra

affermazioni di principio e condotta reale, ha un effetto disastroso sulla vita di tutti i

cittadini ed in particolare sul piano educativo dei nostri giovani, in maniera tale da

contribuire a dare corpo a quell’”emergenza educativa” che, forse, è il problema tra i tanti

problemi che necessita affrontare. Mi congedo con i migliori auguri di buon lavoro al

neosindaco ed alla squadra di governo che nei prossimi giorni metterà in campo e chè avrà

da lavorare moltissimo per recuperare quel senso di normalità che abbiamo smarrito da

tempo immemore.

Absit iniura verbis !!!

Rosario Pezzella (Commissario cittadino U.D.C.)













