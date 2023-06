Arzano, estate all’insegna dell’emergenza rifiuti. Borreale: “Giunta Aruta inadatta e inconcludente”

99 Visite

Una vertenza sindacale intrapresa dagli operatori del Consorzio Gema, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento della spazzatura, sta determinando nelle ultime ore forti disagi igienico-sanitari in città a causa della parziale raccolta porta a porta. A singhiozzo, viene garantita appena la raccolta del rifiuto previsto da calendario. Ma i problemi sono comunque destinati ad aumentare nei prossimi giorni. La trattativa tra società, comune e sindacati Cobas e Flia, intanto, va avanti. Ma i netturbini sono determinati a chiedere il rispetto integrale degli accordi previsti dal CCNL. A fronte, quindi, di un servizio che mostra evidenti falle, i cittadini sono alle prese con il pagamento delle salatissime bollette della Ta.ri.. A denunciare l’emergenza rifiuti il consigliere di Arzano Viva, Salvatore Borreale. “Pensavo di averle viste tutte, invece, mi sbagliavo. Non c’è mai limite al peggio. I rifiuti ad Arzano sono un disastro, così come la loro gestione è un disastro. La Sindaca Cinzia Aruta e l’Assessore alla nettezza urbana Maddalena Tramontano (in quota lista Nuove Generazioni di Gennaro De Mare) finora indifferenti alla vicenda, non sono all’altezza del ruolo che rivestono. Non hanno conseguito un solo risultato positivo a favore della città in materia di rifiuti. Non hanno un’idea precisa e proposte chiare per risolvere il problema del conferimento, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti”. “I due amministratori pubblici – precisa Borreale – non sono stati capaci neppure di creare dei buoni rapporti con la ditta affidataria e del relativo personale addetto al servizio. Neanche il contratto di servizio viene rispettato, con diverse violazioni delle normative di settore. Non basta fare solo i burocrati, per quello ci sono i dipendenti comunali”. Una raccolta differenziata intorno al 30% secondo il consigliere, ai minimi storici dopo gli anni d’oro dell’epoca del sindaco Fuschino, periodo in cui il Comune di Arzano rientrò nella lista dei “comuni ricicloni” ovvero i comuni che svolgevano un’adeguata raccolta differenziata (in base ai parametri stabiliti da Legambiente e i vari consorzi per il riciclo dei rifiuti). Un costo del servizio che grava sulle casse comunali per circa 7 milioni di euro. Invece, la riscossione della relativa tassa rifiuti (TARI) è appena di 2 milioni di euro, con un decifit annuo di circa 5 milioni di euro che va a confluire nel “calderone” del capitolo di bilancio dei residui attivi della TARI, che al 31/12/2022 ammontava a circa 27 milioni di euro. Sul fronte dei rifiuti, quindi, Borreale denuncia che la “Giunta comunale di Cinzia Aruta, guidata dall’ambientalismo “finto” del Movimento Cinquestelle e da un’inconsistenza politica del Partito Democratico “contaminato” da persone esterne che ne hanno paralizzato la crescita nel corso degli ultimi 10 anni, al disastro ambientale e sanitario in continuità con il passato aggiunge pericolosamente anche il disastro finanziario che ne certificherebbe il dissesto dell’ente comunale”. Intanto all’orizzonte si affaccia il gruppo Baletriere.

Claudio Galeazzi













