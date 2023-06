Lite in strada a Giugliano, due giovani in ospedale: uno ferito con un colpo di pistola

41 Visite

Due giovani di 18 e 16 anni sono stati ricoverati in ospedale in seguito ad una violenta lite, probabilmente anche con altri partecipanti avvenuta in via Roma angolo corso Campano a Giugliano in Campania.

Il 16enne ha riportato ferite da arma da taglio al torace e alla schiena mentre l’altro è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra.

Nessuno dei due è in pericolo di vita: entrambi sono ricoverati nell’ospedale San Giuliano di Giugliano. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS