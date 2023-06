Elezioni Marano, Izzo: “Sento ancora parlare di errori, la verità è che non siamo scesi a compromessi. Quello di Morra è un carrozzone””

247 Visite

Dopo un mese dalle elezioni amministrative perse dalla nostra coalizione al ballottaggio, ancora sento parlare di eventuali errori commessi durante il ballottaggio. Va ricordato che la nostra coalizione nasce come servizio alla città e ha fatto della dignità l’unico valore irrinunciabile e incontrovertibile. Durante tutto il percorso elettorale tante sono state le proposte di allargare la coalizione e di fare apparentamenti durante il ballottaggio. Ma la dignità valore che da la vera dimensione umana ci ha portati ad andare avanti solo con la coerenza verso i cittadini unico strumento che potesse dare una nuova primavera di Marano. La nostra discesa in campo alternativa tendente verso un nuovo modello di politica che voleva il cittadino al centro dell’azione politica con dignità che è il presupposto per una vivibilità dignitosa di una collettività ci ha premiato con l’entusiasmo che in città si viveva e delle tantissime persone che ci hanno votato e hanno creduto in questo progetto. Progetto frenato da chi è sceso in campo per vincere a tutti i costi costruendo un carrozzone senza forma politica visti i vari personaggi politici appartenenti a realtà partitiche variegate che lo compongono e alla mancanza di coerenza in seno al carrozzone. E il prendere tempo per la composizione della giunta è un segnale chiaro. Partendo da questi dati penso che non abbiamo sbagliato nulla abbiamo perso con la nostra dignità valore per noi irrinunciabile e con lo stesso valore faremo con tutta la coalizione Izzo opposizione costruttiva ma dura se ci verranno propinati atti che nel tempo hanno offeso i cittadini e il territorio.

Michele Izzo candidato coalizione ” Uniti per Marano”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS