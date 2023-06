Clochard ucciso, l’orrore corre sul web. Il ghanese ucciso dopo aver dato il cinque ai due ragazzini

Il resto della storia è maledettamente nota: Frederick, dopo aver pronunciato la frase “io bravo”, si volta e cerca di raggiungere di nuovo il proprio letto, ma viene brutalmente colpito al volto, tanto da cadere a terra. Segue un pestaggio violento e gratuito, che ha convinto il giudice a tenere in cella i due minori accusati per omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà.

Una storia che si arricchisce di nuovi particolari, alla luce di due video che stanno circolando sui canali social, in particolare via facebook. Due video al vaglio dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che sarebbero stati fatti dagli aggressori di Frederick, poi postati nel corso della notte, quando i due malviventi ignoravano di aver ucciso un uomo inerme.

Omicidio volontario, dunque, con l’aggravante della crudeltà e dei futili motivi, ora più che mai confermato dalle immagini che stanno girando sui social e che hanno allertato gli inquirenti. Facile immaginare che, nelle prossime ore, si procederà a raffrontare gli abiti indossati dai protagonisti dei due video apparsi sul web con gli indumenti sequestrati al momento degli arresti.

Altro aspetto decisivo per chiudere il cerchio potrà essere fornito da quanto emerge dalla autopsia. Martedì mattina il conferimento di incarico, per i primi di luglio l’inizio degli accertamenti irripetibili. Centrale in questa vicenda è il fattore tempo.