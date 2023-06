Napoli, l’auto esplosa in tangenziale era un prototipo: ancora in prognosi riservata le due persone coinvolte

275 Visite

Alle 21,30 di ieri continuavano a lottare per la vita sia Maria Vittoria Prati che Fulvio Filace, la ricercatrice e il tirocinante dell’istituto motori del Cnr coinvolti nell’esplosione del prototipo di auto ibrida su cui viaggiavano venerdì sulla tangenziale di Napoli.

Entrambi sono stati ricoverati in prognosi riservata nel repertato Grandi ustioni del Cardarelli con ustioni di terzo grado su tutto il corpo: circa il 90 per cento l’ingegnere Prati, 66 anni, sposata e madre di una figlia, per il 70 per cento Fulvio, 25 anni, laureando in ingegneria meccanica.













