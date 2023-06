Salerno, il concerto di Marco Mengoni all’Arechi

112 Visite

Marco Mengoni è tornato nuovamente on stage con Marco Negli Stadi 2023, un tour completamente sold out negli stadi più importanti d’Italia. Un’esplosione di energia e condivisione, in cui l’artista ritrova il suo pubblico a un anno dal debutto negli stadi di Milano e Roma della scorsa estate e dopo un tour nei principali palazzetti nell’autunno 2022, andato completamente esaurito in pochissimo tempo.

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour è partito sabato 17 giugno con un’anteprima dallo Stadio Comunale di Bibione (VE) davanti a oltre 25.000 persone, per poi debuttare ufficialmente a Padova il 20 giugno e proseguire a Salerno dove sarà di scena domani, sabato 24 giugno, allo Stadio Arechi. Tutte le date di Marco Negli Stadi sono sold out.

Marco Negli Stadi è un’esperienza da vivere, un momento di condivisione ed emozione che racconta i suoi 13 anni di carriera. Grazie alla sua unicità musicale e ai numerosi successi contenuti nei suoi vari progetti discografici, Marco porta on stage il suo repertorio più amato, oltre ai brani più recenti contenuti nella trilogia “Materia”, certificata con quattro dischi di platino e da poco conclusasi con la pubblicazione dell’ultimo capitolo “Materia (Prisma)”.

Il palco di Marco Negli Stadi prende vita anche questa volta dai disegni di Marco stesso e si ispira alle atmosfere e alle suggestioni creative della trilogia “Materia”. L’idea è di amalgamare elementi tipici dello staging delle iconiche trasmissioni musicali televisive e radiofoniche degli anni ‘70 con le dimensioni degli stadi. Nasce, così, il cuore del palco centrale, una cavea con i suoi gradoni a semicerchio di varie altezze, su cui sono posizionati i musicisti, che rimangono protagonisti in tutti i momenti dello show.

Sul palco con Marco Mengoni, che ha curato anche gli arrangiamenti di tutti i brani, un gruppo di straordinari musicisti con la direzione di Giovanni Pallotti (anche basso, synth e programmazione): Peter Cornacchia (chitarre), Massimo Colagiovanni (chitarre), Davide Sollazzi (batteria, batterie elettroniche), Benjamin Ventura (pianoforte, piani elettrici, synth), Leo Di Angilla (percussioni, ritmiche elettroniche), Adam Rust (organo, synth), Moris Pradella (backing vocalist, direzione cori, chitarra acustica), Yvonne Park (backing vocalist), Elisabetta Ferrari (backing vocalist), Nicole di Gioacchino (backing vocalist).

Una scaletta con 25 canzoni, di cui 10 tratte dal progetto Materia, che unisce alcuni brani che non vengono eseguiti live da tanto tempo ad altri che vengono portati sui palchi italiani per la prima volta. Marco negli stadi sarà l’occasione per vedere e ascoltare finalmente live “Due Vite”, il brano con cui Marco ha vinto Sanremo quest’anno e che lo ha portato a classificarsi quarto all’Eurovision Song Contest. La set list non rispetta un ordine cronologico, i brani scorrono per affinità musicale, sono molto più suonati e liberi, con un attento lavoro di arrangiamento, a partire da una ritmica importante, per renderli perfetti per un concerto in uno stadio.

Radio Italia è Radio ufficiale di Marco Negli Stadi.

INFO UTILI Il tour è prodotto da Live Nation Italia, mentre la tappa allo Stadio Arechi è a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live. I cancelli si apriranno alle ore 16.30. Il concerto avrà inizio alle ore 21. Si consiglia vivamente ai gentili spettatori di presentarsi con largo anticipo presso lo Stadio per un agevole afflusso a tutti i controlli di sicurezza previsti. Saranno effettuati in prossimità dell’area concerto dei pre-filtraggi: solo chi sarà munito di biglietto nominativo con documento d’identità potrà accedere alle aree limitrofe allo stadio (ad eccezione di residenti e casi specifici), a garanzia della massima sicurezza.













