Melito, le mani della camorra sulle case all’asta: ecco i nomi degli arrestati

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, tre persone ritenute afferenti al clan Amato-Pagano accusate, a vario titolo, di estorsione consumata e tentata, aggravate dal metodo mafioso.

La custodia cautelare in carcere è stata notificata a:

Bocchetti Enrico, 27 anni

Furiano Pasquale, 28 anni

Silvestri Salvatore, 49 anni

Le indagini

Il provvedimento nasce dalle indagini svolte dalla Dia di Napoli in collaborazione con il gruppo CC Castello di Cisterna, i quali in data 10.02.2023 venivano a conoscenza che esponenti del Clan Amato/Pagano, tra cui Bocchetti Enrico, avevano avvicinato …Omissis…, imprenditore di zona, per porre in essere un’estorsione connessa all’acquisto, durante un’asta giudiziaria, di un bene immobile.

In particolare durante l’incontro tenutosi presso un Bar di Sant’Antimo dove la vittima era stata convocata, confermato dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, emerge che Bocchetti e Furiano si fermavano davanti all’ingresso e riferivano alla vittima le seguenti frasi: “…se tu non partecipi all’asta e lo deve comprare qualcuno, acquistiamo noi della famiglia… perché qua se lo deve comprare qualcuno, lo dobbiamo comprare noi…”.

Presso il suindicato bar il BOCCHETTI così gli si rivolgeva: “MA TU NON RISPETTI LA FAMIGLIA? L’ASTA TE LA SEI AGGIUDICATA, DOMANI MATTINA MI DEVI PORTARE 14.000,00 EURO…”.

A seguito dei tentativi posti in essere dalla vittima per guadagnare tempo e limitare le pretese avanzate dai suoi aguzzini, così gli si rivolgeva il FURIANO: “ci dai 5.000,00 e poi ci devi dare altri 3.000,00”.

Il 20/02/2023 il DE MAGISTRIS si recava presso un bar di Melito di Napoli, ove lo attendevano T.L. e D.L. A quest’ultimo la vittima, condotta all’interno del bagno del locale, consegnava la somma di euro 500,00. A fronte di tale dazione di denaro, uno dei sodali D.L. avanzava le sue rimostranze sollecitando alla vittima la consegna dell’ulteriore somma richiestagli.

L’accuse

Secondo le indagini i referenti dell’organizzazione criminale ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire un ingiusto profitto pari alla ulteriore somma pretesa atteso che inizialmente veniva richiesta la somma complessiva di euro 14.000,00 e, successivamente, di euro 8.000,00, da consegnarsi in due momenti distinti. Ulteriore evento non verificatosi sia per la situazione economica della vittima che non disponeva di quanto richiestogli sia per l’opposizione della stessa vittima che si rivolgeva ai Carabinieri.













