Il progetto del Parco Urbano di via Guantai a Orsolone in Commissione Sport 

La Commissione Sport ha incontrato il Servizio Tecnico Impianti Sportivi per discutere il progetto di project financing per la realizzazione di un parco urbano attrezzato via Guantai a Orsolone presentato dalla Società Sportiva Dilettantistica R. D. International Kennedy. Il presidente della Commissione, Gennaro Esposito, ha sottolineato la necessità di prevedere nella convenzione tra Comune e concessionario delle clausole per permettere anche ai giovani delle fasce sociali più deboli di svolgere attività sportiva.

Il progetto, come illustrato dai proponenti, riguarda un’area di proprietà del Comune di Napoli, che versa in gravi condizioni di degrado e utilizzata attualmente in maniera impropria dai cittadini, all’interno del parco dei Camaldoli. Prevede la costruzione di quattro campi di calcio per le attività di base e la generale riqualificazione dell’area, con la rifunzionalizzazione degli spogliatoi, la realizzazione di passarelle d’accesso per le persone con disabilità e l’installazione di varie attrezzature sportive e ludiche fruibili da tutti coloro che accedono al parco. Le zone a rischio frana all’interno del lotto non saranno interessate da alcun intervento e, in generale, il progetto, per quanto riguarda le azioni da realizzare intorno ai campi da gioco, cerca di modificare il meno possibile lo stato dei luoghi e l’orografia dei terreni, prevedendo solo opere a verde. Per quanto riguarda invece i termini della convenzione tra Comune e concessionario, la proposta prevede una concessione di 25 anni, un canone annuo di 6 mila euro e gli oneri di manutenzione di competenza del concessionario. I campi saranno inoltre messi a disposizione delle scuole del territorio nell’orario mattutino, mentre il resto del parco riqualificato sarà liberamente accessibile. Non sono stati ancora definiti i termini delle clausole sociali, ma si sta già pensando ad agevolazioni sulle rette della scuola calcio e attività gratuite di promozione dell’attività sportiva.

Dal Servizio Tecnico Impianti Sportivi hanno spiegato che l’ultimo ostacolo amministrativo all’approvazione definitiva del progetto è legato alla strada d’accesso all’impianto: in base al parere della Sovrintendenza non può essere infatti costruita una strada ex-novo. La soluzione scelta, in accordo con i proponenti, è stata quella di definire un accordo, attualmente al vaglio del Servizio Patrimonio, con il privato proprietario della strada d’accesso già esistente per riconoscere al Comune una servitù di passaggio.