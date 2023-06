FREE QUARTO. SPORTELLO DI ASCOLTO, INSIEME NULLA E’IMPOSSIBILE

98 Visite

In un contesto sociale in continua e rapida trasformazione, la scuola pubblica ha acquistato

un’importanza decisiva oltre che per l’educazione e la formazione dei ragazzi, anche per il suo

essere occasione di incontro e di scambio di esperienze, valori.

È proprio in questo scenario che lo Sportello Genitori Insieme nulla è impossibile si propone

l’ascolto, la formazione ed il collegamento dei genitori che, accettando la sfida di essere

rappresentanti dell’utenza scolastica, svolgono a vario titolo (rappresentanti di classe, membri del Consiglio d’Istituto, del comitato Genitori …) un ruolo aggregativo e partecipativo.

Lo sportello offrirà consulenza ai genitori impegnati, supporto nella tutela dei diritti dell’utenza, aggiornamento sulle norme e sulle riforme che investono il mondo dell’istruzione e approfondimenti sulle tematiche educative.

Proporrà, inoltre, corsi di formazione per rappresentanti di classe, incontri-dibattito sulle riforme

scolastiche e su argomenti di attualità anche con l intervento di professionisti del settore.

