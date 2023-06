Commerciante morto dopo una spinta, per la Procura “l’evento è conseguenza non voluta di lesioni personali”

“Evento di morte come conseguenza non voluta del reato di lesioni personali». È questa l’incriminazione formulata dalla Procura per i minorenni di Napoli nei confronti del 17enne M.E., incolpato per il delitto di Giovanni Sasso, 43 anni, deceduto nella clinica di Pineta Grande dopo otto giorni di coma farmacologico. Il commerciante, proprietario di una concessionaria in via Risorgimento, era stato trasportato d’urgenza nella struttura sanitaria di Castel Volturno venerdì 9 giugno, dopo aver battuto violentemente la testa al termine di una lite con il 17enne e lo zio di quest’ultimo che non è indagato. La Procura partenopea per i minori, questa mattina, dovrebbe anche formulare l’incarico peritale ai consulenti per lo svolgimento dell’autopsia sulla salma della vittima. Intanto, ieri, sono già apparsi i manifesti a lutto: «Giovanni, tragicamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, le esequie avranno luogo a data da destinarsi». T Questa la dinamica che lo ha coinvolto. Tutto è cominciato con una discussione nata a causa di alcune bucce di noccioline che il ragazzo e lo zio avrebbero continuato a buttare nei pressi dell’attività commerciale di Auto Sasso. A lamentarsi per prima dal balcone sarebbe stata la compagna di Sasso, Teresa. Oltre alle diverse versioni dell’episodio, spesso in contraddizione, si apprende che la lite sarebbe proseguita davanti al negozio di una vicina barberia.

Il titolare avrebbe iniziato a togliere le bucce con una scopa ma, una volta giunto Sasso sul posto, ci sarebbero state spinte reciproche tra il commerciante e il minore. Quest’ultimo avrebbe reagito con un pugno a un colpo ricevuto con la mazza di una scopa ma, va detto, c’è anche una versione in cui si riferisce di un colpo di mano che il giovane avrebbe dato al commerciante (e non un pugno) mentre schivava un colpo di paletta, quella per raccogliere l’immondizia. A questo punto il commerciante avrebbe fatto prima due passi indietro, perdendo l’equilibrio e poi sarebbe inciampato vicino alla ruota di una bicicletta parcheggiata lì, cadendo e battendo in modo violento la testa sull’asfalto. Ovviamente tutto ciò, che è anche in parte la versione del ragazzo difeso dall’avvocato Gianluca Di Matteo, è al vaglio degli investigatori.