MARANO, LE LEADER DEL CENTRODESTRA E IL GRANDE FEELING CON IL SINDACO DEL PD. STORIA DI UNA (TRISTE) PANTOMIMA TUTTA LOCALE

94 Visite

Il “feeling” tra il sindaco Matteo Morra e il centrodestra, nelle persone di Teresa Giaccio, leader di Fdi locale, e Barbara Schiattarella (nella foto de L’Altra Notizia), candidata sindaco del centrodestra. Nella giornata odierna, attraverso una nota stampa, le due “destre” hanno dichiarato di essere pronte a dialogare con il sindaco Matteo Morra, quando il sindaco Morra da queste ed altri di centrodestra è stato sostenuto già durante il ballottaggio, tradendo palesemente il voto di un elettorato, quello di destra, che era invece stanco del governo targato Pd, il partito dell’ultimo scioglimento per camorra. Ricordiamo l’avvocato Schiattarella quando, in campagna elettorale, non era per nulla tenera con le vecchie gestioni maranesi. Beh, si vede che ha cambiato idea repentinamente. Ma cosa le avrà fatto cambiare idea? Noi un’idea ce l’abbiamo.

Ci sarà qualcuno in città, intanto, che si “ammoccherà” questa ennesima pantomima? I cittadini no. Il punto è che i partiti di centrodestra, a livello locale e non, a Marano non sono nemmeno in grado di rispondere per le rime e nemmeno di procedere (laddove vi fossero gli estremi) con i relativi provvedimenti disciplinare. Il centrodestra, a Marano, per dirla con le parole di un ex sindaco, è fatto perlopiù da “mazziapoppa”. Cosa significa? Fatevelo spiegare da qualcuno che ha i capelli bianchi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS