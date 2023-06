576 Visite

I carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno arrestato per corruzione di minorenne un 53enne di Bacoli già noto alle forze dell’ordine. Sarebbe stato sorpreso sulla scogliera vicina al lido “Enea”, in via Lido Miliscola, mentre si masturbava davanti agli occhi atterriti di un bambino di 6 anni e della sua mamma.

Il 53enne è stato bloccato immediatamente ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS